Нещодавно в об'єктив журналіста "Української правди" Михайла Ткача, який знімав сюжет про порушників комендантської години у Києві, що спокійно відпочивають у закритих нічних клубах, потрапили троє гравців Динамо – Дмитро Кремчанін (18 років), Кирило Осипенко (17 років) та Владислав Герич (17 років). Однак знайшлись і такі, кого обурила поведінка не футболістів, а журналіста, який посмів зафільмувати гравців на відпочинку. Серед таких опинився і 20-річний нападник Гірник-Спорт Артем Нижник, який в одній з соцмереж російською мовою написав: "Угомонитесь, журналюги". Клуб з Горішніх Плавнів на своїй сторінці вже опублікував офіційну заяву щодо інциденту.

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"Футбольний клуб Гірник-Спорт суворо засуджує дії свого гравця Артема Нижника, який образливим коментарем у бік представників ЗМІ відреагував на допис щодо порушення комендантської години гравцями київського Динамо U-19. Клубом на гравця вже накладений грошовий штраф.

Також ми не згодні та висловили суворе попередження гравцям Гірника-Спорт, які поставили лайки під цим дописом – Данилу Тузенку, Владиславу Мольку, Іллі Юрченку, Радіону Посєвкіну, Данилу Векличу, Микиті Жукову та Богдану Горі.

Гірник-Спорт перепрошує за коментар свого гравця на адресу представників ЗМІ, які виявили порушення комендантської години футболістами київського Динамо U-19, адже громадяни України повинні дотримуватися комендантської години і не порушувати її під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – йдеться в заяві клубу.

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