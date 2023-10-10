Виявляється, чимало футболістів поділяють погляди гравців Динамо, які нещодавно попались на порушенні законодавства.

В розслідуванні журналіста Української правди Михайла Ткача про порушників комендантської години, які спокійно відпочивають у закритих нічних клубах, засвітились троє гравців Динамо – Дмитро Кремчанін (18 років), Кирило Осипенко (17 років) та Владислав Герич (17 років).

Футболісти Динамо порушували комендантську годину в нічному клубі Києва – кадри з розслідування Української правди

У коментарях в Instagram Tribuna знайшлись їхні захисники з футбольного світу. Так, 20-річний нападник Гірник-Спорта Артем Ніжник російською мовою написав: "Угомоніться, журналюги".

Коментар лайкнули 70 користувачів, серед яких опинились Давид Білий (Динамо U-19), Микола Огарков, Євген Янович, Олександр Ющенко (Шахтар U-19), Данило Тузенко, Владислав Молько, Ілля Юрченко, Родіон Посєвкін, Данило Веклич (усі – Гірник-Спорт), Іван Оробець (Поділля), Андрій Демиденко (ЮКСА), Абдулла Абдуллаєв, Денис Кондратюк, Ігор Потімков, Самуель Обінайя, Кирило Іванніков (усі – Металіст 1925), Діана Бєлякова (Кривбас), Кирило Сігєєв (Олександрія), Данило Голуб (Минай).

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