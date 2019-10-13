Гімн України перед матчем з Португалією виконає всесвітньо відомий гурт

УАФ заінтригувала вболівальників футболу – обіцяють здивувати всіх новим звучанням головної пісні країни.

Після неймовірного навколофутбольного шоу у Харкові, присвяченого матчу Україна – Литва, що відбувся 11 жовтня, Українська асоціація футболу підготувала для уболівальників нові сюрпризи.

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Зокрема, перед мачем України та збірної Португалії на стадіоні НСК Олімпійський презентують потужну шоу-програму та виступи гурту "Ляпіс-98" та Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського. Ведучим шоу стане Артем Гагарін. Початок дійства о 20:00.

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Також УАФ обіцяє здивувати уболівальників, що прийдуть на стадіон, не менше яскравим звучанням гімну України перед початком матчу. Хто буде виконувати його цього разу – поки невідомо. Але футбольні керманичі анонсують всесвітньо відомий колектив. Тож чекати залишилось недовго: вже завтра, 14 жовтня, "синьо-жовті" зійдуться у протистоянні з португальцями. Початок матчу о 21:45.

Нагадаємо, гімн України перед зустріччю Україна – Литва виконав Михайло Хома, більш відомий як фронтмен гурту DZIDZIO.

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