Зінченко: Україна – лідер групи, тому тиск має бути на збірну Португалії

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився своїми очікуваннями перед матчем відбору на Євро-2020 проти Португалії.

"Другу гру в спарених матчах проводимо гірше? Цікава статистика, думаю, що це просто збіг обставин. Кожен гравець розуміє важливість гри. Немає перешкод, щоб показати той футбол, який ми хочемо. Буде повний стадіон, постараємося порадувати вболівальників.

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Хто перемагав у "спарках" з Сілвою на тренуваннях в Манчестер Сіті? Дуже дурне запитання, це ж очевидно (сміється). Я попереджав Бернарду ще за декілька місяців, щоб він стежив за язиком, був уважний у висловлюваннях. Я міг би розказати всім ЗМІ, якби він ляпнув щось не те. Тоді вболівальники б освистували його щоразу, коли він отримував би м’яч.

Я вважаю, що тиску на збірну України завтра не має бути. Ми вдома, переповнені трибуни – це наш 12-й гравець. Навіть не можу передати, наскільки легше грати вдома, коли трибуни женуть тебе вперед. Тиск має бути на суперника. Так, вони чинні чемпіони Європи, в них класні футболісти, але ми підходимо до гри лідером групи.

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Не варто пояснювати, наскільки класний Роналду. Це один з найкращий гравців в історії футболу. Для кожного вболівальника за честь просто побачити його гру наживо. А для гравців протистояти йому – тим більше. Подвійна мотивація. Для України матч з Португалією – свято. Не щодня приїжджають чинні чемпіони Європи. Це буде видовищний матч", – сказав Зінченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45. Додамо, що після перемоги над Литвою "синьо-жовті" мають в активі 16 очок, "селесао" з 11 пунктами посідають другу сходинку.