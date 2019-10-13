Гимн Украины перед матчем с Португалией выполнит всемирно известная группа

УАФ заинтриговала болельщиков футбола - обещают удивить всех новым звучанием главной песни страны.

После невероятного околофутбольного шоу в Харькове, посвященного матча Украина – Литва, который состоялся 11 октября, Украинская ассоциация футбола подготовила для болельщиков новые сюрпризы.

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В частности, перед мачем Украины и сборной Португалии на стадионе НСК Олимпийский презентует мощную шоу-программу и выступления группы "Ляпис-98" и Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского. Ведущим шоу станет Артем Гагарин. Начало действа в 20:00.

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Также УАФ обещает удивить болельщиков, которые придут на стадион, не менее ярким звучанием гимна Украины перед началом матча. Кто будет выполнять его на этот раз – пока неизвестно. Но футбольные руководители анонсируют всемирно известный коллектив. Ждать осталось недолго: уже завтра, 14 октября, "сине-желтые" сойдутся в противостоянии с португальцами. Начало матча в 21:45.

Напомним, гимн Украины перед встречей Украина – Литва исполнил Михаил Хома, более известный как фронтмен группы DZIDZIO.

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