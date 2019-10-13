Україна – Португалія: найкращі моменти з тренування команди Шевченка

Збірна України активно готується до домашнього поєдинку відбору на Євро-2020 проти головного конкурента – Португалії.

Команда Андрія Шевченка провела тренування на НСК Олімпійський, який вже завтра (14 жовтня) прийматиме гру з чинними чемпіонами Європи.

Україна – Португалія: Роналду і компанія провели тренування на НСК Олімпійський

Гравці української збірної виглядали вкрай зосередженими і не дозволяли собі проявляти зайві емоції на камеру. За всім цим уважно стежив тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком. Щоправда, керманич "синьо-жовтих" знайшов вільну хвилину, щоб зробити спільну фотографію зі своїми помічниками.

Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Нагадаємо, матч Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня, початок о 21:45. Саме ці дві команди є лідерами групи В у відборі на Євро-2020 – в активі українців 16 очок після шести ігор, у "селесао" – 11 пунктів і один матч в запасі.