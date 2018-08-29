Гіггз заперечив, що може очолити Манчестер Юнайтед

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Райан Гіггз спростував чутки про те, що він може очолити манкуніанців, якщо Жозе Моурінью буде звільнений.

"Хочете ставити на те, що мене призначать тренером МЮ? Я б на вашому місці притримав свої гроші. Зараз потрібно об'єднатися, підтримати команду. У Манчестер Юнайтед непрості часи, але вони були і раніше, команда їх завжди долала.

Моурінью звільнять, якщо Манчестер Юнайтед програє Бернлі, – Daily Mail

Матч з Бернлі – чудова можливість позбутися усього негативу навколо клубу. Будучи вболівальником Манчестер Юнайтед, я сподіваюся, що ми пройдемо цей неприємний період максимально швидко", – цитує Гіггза ESPN.

Керівництво Манчестер Юнайтед довіряє Моурінью та не звільнятиме його