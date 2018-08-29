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Гиггз опроверг информацию, что может возглавить Манчестер Юнайтед

19:22 23 Читати українською
Гиггз опроверг информацию, что может возглавить Манчестер Юнайтед
Райан Гиггз / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз опроверг слухи о том, что он может возглавить манкунианцев, если Жозе Моуринью будет уволен.

"Хотите ставить на то, что меня назначат тренером МЮ? Я бы на вашем месте придержал свои деньги. Сейчас нужно объединиться, поддержать команду. У Манчестер Юнайтед непростые времена, но они были и раньше, команда их всегда преодолевала.

Моуринью уволят, если Манчестер Юнайтед проигрывает Бернли, – Daily Mail

Матч с Бернли – прекрасная возможность избавиться от всего негатива вокруг клуба. Будучи болельщиком Манчестер Юнайтед, я надеюсь, что мы пройдем этот неприятный период максимально быстро", – цитирует Гиггза ESPN.

Руководство Манчестер Юнайтед доверяет Моуринью и не будет увольнять его

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Бернли - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 02 сентября 2018

Бернли
до матча
3
дн
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21
час
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50
мин
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