Гиггз опроверг информацию, что может возглавить Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз опроверг слухи о том, что он может возглавить манкунианцев, если Жозе Моуринью будет уволен.

"Хотите ставить на то, что меня назначат тренером МЮ? Я бы на вашем месте придержал свои деньги. Сейчас нужно объединиться, поддержать команду. У Манчестер Юнайтед непростые времена, но они были и раньше, команда их всегда преодолевала.

Моуринью уволят, если Манчестер Юнайтед проигрывает Бернли, – Daily Mail

Матч с Бернли – прекрасная возможность избавиться от всего негатива вокруг клуба. Будучи болельщиком Манчестер Юнайтед, я надеюсь, что мы пройдем этот неприятный период максимально быстро", – цитирует Гиггза ESPN.

Руководство Манчестер Юнайтед доверяет Моуринью и не будет увольнять его