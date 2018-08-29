Моурінью звільнять, якщо Манчестер Юнайтед програє Бернлі, – Daily Mail

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью може покинути клуб вже цього тижня.

4-й тур АПЛ може стати вирішальним для Моурінью, адже у випадку поразки Манчестер Юнайтед від Бернлі, наставника манкуніанців буде звільнено, повідомляє видання Daily Mail.

В останніх 2-х турах МЮ зазнав поразки від Брайтона (2:3), та Тоттенхема (0:3).

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Контракт Моурінью з "червоними дияволами" діє до 2019 року.

За інформацією видання, в разі звільнення клуб буде змушений заплатити португальському фахівцеві близько 13 млн євро за дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, матч Бернлі – МЮ відбудеться 2 вересня, початок о 18:00.

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