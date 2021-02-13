"Не думаю, що сьогодні в Україні є команда, яка здатна конкурувати з Динамо та Шахтарем за потрапляння у Лігу чемпіонів на довгій дистанції. Піднести сюрприз, так, таке можливо, але не більше того.

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Щодо головних фаворитів за бронзові медалі... Вважаю, що це Десна, Зоря і, можливо, Ворскла. Однак, полтавці пішли на омолодження, і невідомо чи вистачить їм стабільності.

А от хто вилетить з УПЛ – важке питання. Внизу все закручено не менше, ніж у боротьбі за єврокубкові місця. Останню команду від десятої сходинки відділяє одна перемога. Тут, думаю, найважливішу роль зіграє найкраще фінансове становище того чи іншого клубу. У числі головних кандидатів на пониження у класі точно буде Львів. Хто ще? Не візьмуся сказати, не побачивши хоча б кілька турів", – сказав Гецко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, друге коло УПЛ стартує вже завтра, 13 лютого.

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