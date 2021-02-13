"Не думаю, что сегодня в Украине есть команда, которая способна конкурировать с Динамо и Шахтером за попадание в Лигу чемпионов на длинной дистанции. Приподнести сюрприз, да, такое возможно, но не более того.

"Иногда самый дешевый вариант оказывается самым лучшим": Йовичевич оценил трансферную работу СК Днепр-1

Что касается главных фаворитов за бронзовые медали... Считаю, что это Десна, Заря и, возможно, Ворскла. Однако, полтавчане пошли на омоложение, и неизвестно хватит ли им стабильности.

А вот кто вылетит из УПЛ – трудный вопрос. Внизу все закручено не меньше, чем в борьбе за еврокубковые места. Последнюю, 14-ю, команду от 10 места отделяет одна победа. Здесь, думаю, самую важную роль сыграет лучшее финансовое положение того или иного клуба. В числе главных кандидатов на понижение в классе точно будет Львов. Кто еще? Не возьмусь сказать, не увидев хотя бы несколько туров", – сказал Гецко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, второй круг УПЛ стартует уже завтра, 13 февраля.

Дуель Моурінью з Гвардіолою і неприємні спогади Зінченка, Пірло може відправити Гаттузо у відставку: топ-матчі вікенду