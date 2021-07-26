Колишній нападник "синьо-жовтих" Іван Гецко обрав вітчизняних бомбардирів, які, на його думку, були максимально ефективними у своїх командах.

"Однозначно, що на першому місці буде Андрій Шевченко. Поза всяким сумнівом, до цього списку я би вніс Сергія Реброва, Тімерлана Гусейнова, Андрія Воробея, Олексія Бєліка та Василя Сачка у період його виступів за луцьку Волинь.

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У нинішній час треба говорити не про користь нападника, а про його результативність. Незважаючи на всі нюанси, форвард повинен забивати.

Чи увійшов би у цей список Іван Гецко? Не мені судити, але я завжди намагався виконувати свою роботу сумлінно. Якщо керуватись забитими м'ячами за кар'єру, то, можливо, в десятку найкращих українських нападників за всю історію футболу, може, я і увійду", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

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