Бывший нападающий "сине-желтых" Иван Гецко выбрал отечественных бомбардиров, которые, по его мнению, были максимально эффективными в своих командах.

"Однозначно, что на первом месте будет Андрей Шевченко. Вне всякого сомнения, в этом список я бы внес Сергея Реброва, Тимерлана Гусейнова, Андрея Воробья, Алексея Белика, Василия Сачко в период его игры в луцкой Волыни.

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В нынешнее время нужно говорить не о полезности нападающего, а о его результативности. Несмотря на все нюансы, форвард должен забивать.

Вошел бы в этот список Иван Гецко? Не мне судить, но я всегда старался выполнять свою работу добросовестно. Если руководствоваться забитыми мячами за карьеру, то, возможно, в десятку лучших украинских нападающих за всю историю футбола, может, я и войду", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

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