Мар'ян Швед опинився на порозі чи не вирішального сезону в кар'єрі. Відхід українця із Селтіка не став несподіванкою, а попереду в екс-лідера Карпат, можливо, останній шанс заявити про себе в Європі.

Колишній лідер львівських Карпат продовжить кар'єру в Мехелені на повноцінній основі. Бельгійський клуб, який орендував Мар'яна Шведа на сезон 2020/21, таки домовився з Селтіком про викуп прав на українця. Вінгер продовжить виступати за бельгійську команду протягом наступних трьох років, а угода містить опцію продовження ще на сезон. Шотландський гранд, який за два з половиною роки двічі віддавав Шведа в оренду, все ж остаточно відпустив українця попри чинний контракт до літа 2023-го.

Швед попрощався з Селтіком – українець повернувся у Бельгію

Уродженцю Миколаєва, що у Львівській області, лише 24 роки, але у його нетривалому футбольному житті вже трапилося дуже багато подій. Дебют за першу команду Карпат 1 березня 2015-го – тоді Ігор Йовічевіч не побоявся кинути в дорослий футбол 17-річного юнака. Той віддячив двома голами та асистом у 10-х поєдинках, після чого, досягнувши повноліття, підписав контракт із Севільєю. Там все починалося просто відмінно – гол Ювентусу в Юнацькій лізі УЄФА, два асисти проти Борусії М у тому ж турнірі. А от у Сегунді Б (третій дивізіон Іспанії) за молодіжну команду Севільї Швед практично не грав. Розрив хрестоподібної зв'язки коліна у жовтні 2016-го в матчі за молодіжну збірну України став фатальним для Мар'яна з точки зору перспектив в Іспанії. Більше він за Севілью не зіграв (а за першу команду взагалі так і не вийшов жодного разу), у серпні 2017-го повернувшись у рідні Карпати.

У Львові все знову пішло, як по маслу. Шість голів + два асисти в сезоні 2017/18 та п'ятнадцять забитих м'ячів з чотирма гольовими передачами в наступній кампанії. Швед став найкращим бомбардиром Карпат у сезоні, який завершував вже у статусі гравця Селтіка – у січні 2019-го "кельти" виклали за перспективного українця 2 млн євро, залишивши в Карпатах на півроку в оренді.

Сезон 2019/20 Мар'ян розпочав у Глазго, але з суттєвим "але". У Селтіку вже не було Брендана Роджерса, який працював у команді на момент підписання Шведа. Північноірландець буквально за кілька тижнів після оголошення про трансфер українця покинув Шотландію, отримавши запрошення від Лестера. "Кельтів" очолив легенда клубу Ніл Леннон, який на новачка не дуже й розраховував.

Ну а як інакше пояснити тотальний ігнор вінгера впродовж всього сезону? І це при тому, що Швед забив гол вже в своєму дебютному офіційному матчі за Селтік. Вийшовши на заміну в кваліфікації ЛЧ проти естонського Нимме Калью на останні 20 хвилин гри, українець у компенсований арбітром час встиг записати до свого активу забитий м'яч відмінним ударом з лінії штрафного.

Як виявилося, той гол став єдиним для українця у футболці Селтіка. Вінгер у тому сезоні ще двічі з'явився на полі, по разу вийшовши на заміну в чемпіонаті та Кубку Шотландії. Жалюгідні 40 зіграних хвилин у всіх турнірах сезону – смішний показник для гравця, якому видавали непогані аванси. Навіть фанати Селтіка були здивовані таким ставленням Ніла Леннона до українського футболіста, якого прозвали "чорнобильським Роббеном" через дещо схожий стиль гри зі знаменитим вінгером з Нідерландів. Тренер "кельтів" отримував чимало негативних відгуків через незрозумілу недовіру до українця, але продовжував гнути свою лінію.

"Швед там помер чи що": фани Селтіка вибухнули гнівом через "чорнобильського Роббена", а тренер усе пояснив

Стало зрозуміло, що оренда чи навіть повноцінний трансфер в інший клуб є неминучим. Рік тому Швед обрав варіант з Мехеленом, який у сезоні 2019/20 фінішував на 6-й позиції Ліги Жупіле. Після невдалого початку та майже повної відсутності ігрової практики у перші місяці в Бельгії надалі справи Шведа пішли краще. На початку року Мар'ян взагалі став лідером команди, а тренер змінив гнів на милість. Підсумковий доробок українця – 5 голів і 3 асисти в 24-х матчах сезону, а Мехелен та сам футболіст не приховували бажання продовжити співпрацю, яка ще кілька місяців тому вважалася мало не провальною.

Тривалий час питання щодо майбутнього кандидата у збірну України стояло відкритим. У лютому Селтік після затяжної кризи таки звільнив Ніла Леннона, а по завершенні сезону призначив австралійця Ангелоса Постекоглу. Щоправда, на майбутнє Шведа в Селтіку це вже не вплинуло – українець чітко дав зрозуміти, що хоче залишитися в Бельгії, хоча багато хто припускав, що новий тренер "кельтів" дасть шанс Мар'яну таки закріпитися в шотландському гранді. Після переходу їзраїльтянина Ліеля Абади, яким раніше цікавилося Динамо Київ, стало зрозуміло, що в Глазго Швед не залишиться. Перемовини віце-чемпіона Шотландії з бельгійцями завершилися успішно – українець підписав повноцінний контракт з "малінуа". Селтік бодай частково відбив витрачені на українця 2 мільйони – щоправда, розмір компенсації не вказується.

"Ми довго і старанно працювали над цим переходом. Всі щасливі, що це нарешті трапилось. Мар'ян продемонстрував свій потенціал після важкого старту і проявив готовність залишитися в нашому клубі. Це ще більше укріплює віру у наш проект", – заявив спортивний директор Мехелена Том Калуве після завершення перемовин з "кельтами".

А от чимало фанатів Селтіка у соцмережах шкодують про відхід українця. "Він нарешті вільний", – один із популярних коментарів у Twitter після офіційного оголошення про перехід Шведа у Мехелен.

"Пам'ятатиму його гол у виїзному матчі з Нимме Калью". "Талант, зруйнований Ленноном", "Черговий виконавець, який не закріпився, не отримавши бодай шансу проявити себе. Успіхів". "Вийшов у матчі ЛЧ, забив чудовий гол і зник. Не розумію, що з ним сталося. Це мав бути чудовий трансфер". "Бувай, Мар'яне. Пробач, що Селтік зіпсував 2,5 роки твоєї кар'єри", – теж одні із найпопулярніших постів.

А от прихильники Мехелена, навпаки, не приховують задоволення від викупу прав на українця – окремі вболівальники навіть вважають цей перехід найкращим трансфером клубу за останні роки. "Швед може стати топом, якщо з ним правильно працювати. Всі пам'ятають про його проблеми в першій частині минулого сезону". "У нього непогана статистика. Мехелен цілком здатен поборотися за єврокубки". "5 голів та 3 асисти за 1058 хвилин. Непогано як для гравця, який не вважався основним і майже не грав у першому колі".

Заради переходу в Мехелен на повноцінній основі Швед змушений був піти на серйозне зниження зарплатні. Саме високий оклад українця був однією з головних перепон під час перемовин, стверджує бельгійський Gva. "У Селтіку Мар'ян дуже добре заробляв на життя, але йому довелося піти на поступки, щоб підписати контракт із Мехеленом. Втім, він залишається одним із найвисокооплачуваніших футболістів у команді".

Що ж, кар'єра Мар'яна Шведа в Селтіку відверто не склалася. Три офіційні матчі, 40 зіграних хвилин та 1 гол – такий доробок українського вінгера у шотландському гранді. Взимку 2019-го тодішній лідер Карпат обирав між кількома варіантами, серед яких було і київське Динамо – рішення продовжити кар'єру в Селтіку себе відверто не виправдало. Причин кілька – це і відхід Брендана Роджерса, за каденції якого і підписували Шведа. Незрозуміле ставлення Ніла Леннона, який не дав шансу Мар'яну навіть після результативного дебюту. Та й сам українець, вочевидь, теж винен – замкнутий характер гравця, нова країна та мовний бар'єр явно не спростили адаптацію в Шотландії, а потім ще й додався COVID-19 та кількамісячний локадун. Можливо, після отримання пристойного особистого контракту Швед теж десь знизив до себе вимоги – інцидент з публічним осоромленням у Мехелені підтверджує, що щось подібне могло трапитися.

Попереду у 24-річного українця новий сезон у Бельгії, але тепер очікування від вінгера будуть зовсім іншими. Тим більше, з урахуванням хороших фінансових умов, які отримав наш футболіст. Після десь несподіваної публічної критики від тренера Швед отямився і довів передусім собі, що все ще може заграти в Європі. На початку 2021-го Мар'ян розпочав перевтілення з гидкого каченяти у прекрасного лебедя, але тепер настав час остаточно обростати пір'ям. Майбутній сезон стане для нього визначальним – чи зможе екс-лідер Карпат таки знайти себе в Європі та повернутися в національну збірну, чи стане одним із низки українців, які можуть демонструвати певний рівень лише в посередній УПЛ.

Руслан Маліновський і Роман Яремчук приблизно в тому ж віці стали зірками в Бельгії – перший вже переїхав в топ-чемпіонат і сяє й там, а другий теж очікує свого шансу в статуснішій лізі. Яким шляхом піде Мар'ян Швед – цього дуету, чи умовного Євгена Коноплянки та інших українців по нещастю, все ще залежить від нього.

Мар'ян Швед розставив усі крапки над "і": воскресіння у Мехелені, контракт із Динамо, ставлення до Смалійчука і Карпат