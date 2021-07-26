"Якщо Євген змінить свій стиль життя і поставить собі за мету чогось досягти, то з таким досвідом як у нього, нападник зміг би допомогти своїй новій команді. Але з іншого боку, щось мені підказує, що вся ця історія роздута. Хоча мені б хотілося, щоб у Селезньова вийшло закрити рот своїм критикам і домогтися того, чого він хоче.

Кобін назвав фактор, який змусить його радіти за Селезньова

Я б не називав його чистим нападником. Це гравець атакувального плану. У нього немає швидкісних даних. Його коник – гра на другому поверсі, таранний виконавець. Зараз цих якостей я у нього не спостерігаю, але досвід залишився, тому Селезньов і потрібен Минаю в даній ситуації, коли команда ще вчора не знала, що повернеться у Прем'єр-лігу.

Щодо бажання Селезньова побити рекорд результативності чемпіонату за всю історію... Знову ж таки, якщо форвард приведе себе в порядок, то у нього все може вийти. Якщо ж це просто піар, то нічого у нього не вийде. Забивати з пенальті, це добре, але свого часу, якщо я не забив як мінімум десять м'ячів з гри за сезон, значить, я не виконав вимоги наставника, і зі мною могли спокійно розпрощатися.

А що стосується рекорду результативності, то Селезньов прекрасно і сам розуміє, що все в його руках. Мужик сказав – мужик зробив, в іншому випадку не потрібно було повертатися", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Минай стартує в УПЛ 31 липня матчем другого туру проти Олександрії.

"Вибач, що зіпсували тобі 2,5 роки кар'єри": фанати Селтіка засмучені продажем Шведа – для українця настає ключовий етап