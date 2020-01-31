Герта в родных стенах расписала ничью с Шальке – Пйонтек дебютировал в Берлине без голов

В рамках премьерного матча 20-го тура немецкой Бундслигы между Гертой и Шальке голов не забивали.

Первый тайм поединка прошёл в невысоком темпе с небольшим количеством остроты. Несколько активнее выглядели берлинцы, но лучший шанс отличиться перед самым перерывом упустили гельзенкирхенцы – в компенсированное время Маккени стрелял под перекладину, заставив Ярстейна исполнять красивый сейв.

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На старте второго тайма Шальке мог выйти вперёд вследствие выхода Грегорича один-на-один, однако австриец и не реализовал его, и в офсайд залез. Также после ужасной ошибки Бояты на 59-й минуте едва не забил Раман – Дедрик выкатил пас на голкипера, но вышла точная передача в ноги Бенито. Нападающий вывалился один на один с Ярстейном, но не смог его переиграть с острого угла. В целом, "кобальтовые" после перерыва виглядели более конкретно (0:3 по попаданиям в створ).

На 63-й минуте тренер хозяев Юрген Клинсманн решил бросить в бой новичка – Кшиштофа Пйонтека, ставшего самым дорогим приобретением Герты в истории. Впрочем, поляку лишь раз удалось запомниться действительно опасным ударом головой мимо левой штанги. Шальке же мог вырвать победу на 87-й минуте в результате подачи с фланга и замыкания Грегорича – мяч прошёл в сантиметрах от ближнего угла. В конце концов, в обоюдной равной борьбе команды завершили матч, не забив ни одного гола.

В результате этой ничьи Шальке сохранил место в топ-6, набрав 34 очка. Герта, имея в активе 23 зачётных балла, держится на тринадцатой позиции.

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