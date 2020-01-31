Герта відпустила Зельке у Вердер і придбала форварда РБ Лейпциг

Клуб зі столиці Німеччини продовжує активну діяльність на трансферному ринку.

Герта на своєму офіційному сайті оголосила про перехід бразильського форварда Матеуса Куньї, який донедавна виступав за РБ Лейпциг. Трансфер обійдеться берлінцям у 18 млн євро, інформує Bild. Гравець олімпійської збірної Бразилії підписав контракт до червня 2024 року.

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В поточному сезоні Кунья зіграв за РБ Лейпциг 13 матчів у всіх турнірах і не забив жодного гола.

Також берлінці віддали в оренду Вердеру форварда Даві Зельке. У бременців буде право викупу 25-річного футболіста після закінчення поточного сезону.

Нагадаємо, що вчора був оновлений трансферний рекорд Герти – клуб виклав 27 млн євро за польського форварда Кшиштофа Пйонтека.

До слова, наразі Герта посідає 13 місце в турнірній таблиці Бундесліги.

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