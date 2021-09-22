Досвідчений нападник підсилив аравійський Аль-Раед, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хамес домовився про переїзд на Близький Схід

Едер перебрався до Бурайди в статусі вільного агента. Терміни та деталі співпраці з командою Пабло Мачіна наразі залишаються невідомими. Останнім клубом португальця був московський Локомотив, У складі "залізничників" він відіграв 4 сезони.

Нагадаємо, що в 2012-2018 рр. Едер захищав кольори збірної Португалії та забив єдиний гол у фіналі чемпіонату Європи-2016.

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