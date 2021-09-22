Герой Євро-2016 перебрався до Саудівської Аравії
22 вересня 23:27 - Читать на русском
Колишній форвард збірної Португалії Едер працевлаштувався на Близькому Сході.
Досвідчений нападник підсилив аравійський Аль-Раед, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Едер перебрався до Бурайди в статусі вільного агента. Терміни та деталі співпраці з командою Пабло Мачіна наразі залишаються невідомими. Останнім клубом португальця був московський Локомотив, У складі "залізничників" він відіграв 4 сезони.
Нагадаємо, що в 2012-2018 рр. Едер захищав кольори збірної Португалії та забив єдиний гол у фіналі чемпіонату Європи-2016.
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