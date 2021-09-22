Герой Евро-2016 перебрался в Саудовскую Аравию
22 сентября 23:28 - Читати українською
Бывший форвард сборной Португалии Эдер трудоустроился на Ближнем Востоке.
Опытный нападающий усилил аравийский Аль-Раэд, сообщает официальный сайт клуба.
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Эдер перебрался в Бурайду в статусе свободного агента. Сроки и детали сотрудничества с командой Пабло Мачина пока остаются неизвестными. Последним клубом португальца был московский Локомотив. В составе "железнодорожников" он отыграл 4 сезона.
Напомним, что в 2012-2018 гг. Эдер защищал цвета сборной Португалии и забил единственный гол в финале чемпионата Европы-2016.
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