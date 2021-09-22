Поневіряння півзахисника Хамеса Родрігеса в англійській Прем'єр-лізі близькі до завершення. Колумбієць продовжить кар'єру в чемпіонаті Катару.

Латиноамериканський хавбек домовився про перехід в Аль-Райян, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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Катарський гранд узгодив трансфер із Евертоном. Хамес успішно пройшов медогляд і готується покинути Європу після 11 років виступів у Португалії, Франції, Іспанії, Німеччині та Англії. Аль-Райян анонсував приїзд 30-річного колумбійця спеціальним роликом.

До слова, в минулому сезоні Хамес Родрігес провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Однак, новий керманич "ірисок" Рафа Бенітес відмовився від його послуг.

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