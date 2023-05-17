"Що думаю про нового наставника Олександрії Руслана Ротаня? Не так багато можу повідомити. Ми працювали разом тільки на зимових зборах. Його підхід має право на життя. Почерк Руслана Петровича схожий на той, що застосовує в англійському Брайтоні коуч Роберто Де Дзербі. Вихід з оборони через середній і короткий пас, контроль м'яча, виноси або довгі передачі не забороняються, але застосовуються рідко.

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Хоча в Україні таку гру поставити, можливо, трохи складніше, ніж в Англії. Не думаю, що вже настав час давати оцінки командам Ротаня. Занадто мало часу минуло, подивіться, наприклад, на Мікеля Артету, який тільки на четвертий рік в Арсеналі дав по-справжньому сильний результат", – поділився Демченко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Ротань взимку цього року очолив Олександрію, паралельно працюючи в молодіжній збірній України. Руслан Петрович також тимчасово очолював національну збірну.

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