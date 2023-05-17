"Что думаю о новом наставнике Александрии Руслане Ротане? Не так много могу сообщить. Мы работали вместе только на зимних сборах. Его подход имеет право на жизнь. Почерк Руслана Петровича похож на тот, что применяет в английском Брайтоне коуч Роберто Де Дзерби. Выход из обороны через средний и короткий пас, контроль мяча, выносы или длинные передачи не запрещаются, но применяются редко.

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Хотя в Украине такую игру поставить, возможно, немного сложнее, чем в Англии. Не думаю, что уже пришло время давать оценки командам Ротаня. Слишком мало времени прошло, посмотрите, например, на Микеля Артету, который только на четвертый год в Арсенале дал по-настоящему сильный результат", – поделился Демченко в интервью Fanday.

Напомним, Ротань зимой этого года возглавил Александрию, параллельно работая в молодежной сборной Украины. Руслан Петрович также временно возглавлял национальную сборную.

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