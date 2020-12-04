"Так, він вразив усіх нас, але часом ти повинен робити такі речі. Каумхін – сенсаційно талановитий воротар. Робота голкіперів справді складна. Вони повинні чекати, вони можуть бути винятковими, але змушені чекати свого шансу, оскільки на полі є лише один воротар, і якщо він грає 10 років поспіль, це досить складно. Ти все ще можеш бути чудовим воротарем, але ніхто цього не побачить.

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Адріан також не заслужив, щоб його зараз просто так списали. Втім, Каумхін впорався дуже добре і зараз немає жодних причин, щоб він не вийшов у старті на матч АПЛ проти Вулверхемптона. Часом потрібно чекати свого шансу, і у вівторок для нього він настав", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, основний голкіпер "червоних" Аліссон вибув, і Келлехер провів свій дебютний матч у сезоні. 22-річний ірландець чудово зіграв проти Аякса, здійснивши кілька сейвів та зберігши свої ворота "сухими".

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