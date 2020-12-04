Джердан Шакірі та Дівок Оріджі можуть покинути Ліверпуль у зимове трансферне вікно.

Ліверпуль відкритий до пропозицій від інших клубів стосовно трансферів Оріджі та Шакірі, інформує ESPN.

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"Червоні" прагнуть розвантажити зарплатну відомість та позбутись другорядних виконавців, аби мати змогу підсилити склад через велику кількість травмованих.

Відзначимо, що Ліверпуль нині має 6 футболістів із пошкодженнями різних ступенів, а більша частина з них – гравці лінії оборони (захисники ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд та голкіпер Аліссон).

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