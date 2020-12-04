"Да, он поразил всех нас, но иногда ты должен делать такие вещи. Каумхин – сенсационно талантливый вратарь. Работа голкиперов действительно сложная. Они должны ждать, они могут быть исключительными, но вынуждены ждать своего шанса, поскольку на поле есть только один вратарь, и если он играет 10 лет, это довольно сложно. Ты все еще можешь быть отличным вратарем, но никто этого не увидит.

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Адриан также не заслужил, чтобы его сейчас просто так списали. Впрочем, Каумхин справился очень хорошо и сейчас нет никаких причин, чтобы он не вышел в старте на матч АПЛ против Вулверхэмптона. Иногда нужно ждать своего шанса, и во вторник для него он наступил", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, основной голкипер "красных" Алиссон выбыл, и Келлехер провел свой дебютный матч в сезоне. 22-летний ирландец прекрасно сыграл против Аякса, совершив несколько сейвов и сохранив свои ворота "сухими".

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