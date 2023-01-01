Півзахисник "ірисок" Демарай Грей поділився емоціями від гола у ворота "містян" у матчі 18-го туру АПЛ (1:1).

"Щойно м'яч відірвався від моєї ноги, я зразу все зрозумів. Миколенко звільнив більше місця, пробігши по зовнішній стороні.

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Ми повинні пишатись тим, що дотримувалися плану на гру. Ми продемонстрували чудовий характер", – цитує Грея журналіст Sky Sports Бен Граундс на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Евертон пропустив у середині першого тайму, однак по перерві зумів зрівняти і втримав нічийний результат до кінця матчу. Несподівана втрата очок дозволила Арсеналу відірватись від команди Хосепа Гвардіоли вже на 7 пунктів.

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