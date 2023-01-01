Полузащитник "ирисок" Демарай Грей поделился эмоциями от гола в ворота "горожан" в матче 18-го тура АПЛ (1:1).

"Как только мяч оторвался от моей ноги, я сразу все понял. Миколенко освободил больше места, пробежав по внешней стороне.

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Мы должны гордиться тем, что придерживались плана на игру. Мы продемонстрировали отличный характер", – цитирует Грея журналист Sky Sports Бен Граундс на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Эвертон пропустил в середине первого тайма, однако после перерыва сумел сравнять и удержал ничейный результат до конца матча. Неожиданная потеря очков позволила Арсеналу оторваться от команды Хосепа Гвардиолы уже на 7 пунктов.

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