Данді Юнайтед мінімально переграв Арброт (1:0) у поєдинку Кубка шотландської ліги. Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився Чарльз Малгрю.

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35-річний оборонець на 21-й хвилині зустрічі підійшов виконувати штрафний здалеку. Малгрю покружляв над м'ячем, після чого все ж наважився на удар – він увінчався успіхом, адже голкіпер готувався зіграти на перехопленні та втратив ближній кут воріт. Постріл вийшов геніальним та ефектним.

До слова, Чарльз Малгрю – головний герой протистояння – раніше виступав, зокрема, за Селтік, Вулверхемптон та Блекберн.

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