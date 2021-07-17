Легенда Барселони та збірної Бразилії не зміг встояти перед бажанням вболівальниці.

До 41-річного колишнього футболіста звернулась дівчина з проханням залишити автограф.

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Роналдінью не зміг відмовити чарівній вболівальниці та розписався їй на грудях. Відео вже встигло стати вірусним у соцмережах.

До слова, минулого року бразилець провів кілька тижнів у парагвайській тюрмі – все через перетин кордону з підробленими документами.

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