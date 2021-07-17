Данди Юнайтед минимально переиграл Арброт (1:0) в поединке Кубка шотландской лиги. Единственным мячом во встрече отличился Чарльз Малгрю.

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35-летний защитник на 21-й минуте встречи подошел исполнять штрафной издалека. Малгрю покружил над мячом, после чего все же решился на удар – он увенчался успехом, ведь голкипер готовился сыграть на перехвате и потерял ближний угол ворот. Удар получился гениальным и эффектным.

К слову, Чарльз Малгрю – главный герой противостояния – раньше выступал, в частности, за Селтик, Вулверхэмптон и Блэкберн.

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