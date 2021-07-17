Гениальный гол со штрафного в Шотландии – оригинальный трюк помог опозорить голкипера
Защитник Данди Юнайтед Чарльз Малгрю надолго запомнит 17 июля.
Данди Юнайтед минимально переиграл Арброт (1:0) в поединке Кубка шотландской лиги. Единственным мячом во встрече отличился Чарльз Малгрю.
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35-летний защитник на 21-й минуте встречи подошел исполнять штрафной издалека. Малгрю покружил над мячом, после чего все же решился на удар – он увенчался успехом, ведь голкипер готовился сыграть на перехвате и потерял ближний угол ворот. Удар получился гениальным и эффектным.
К слову, Чарльз Малгрю – главный герой противостояния – раньше выступал, в частности, за Селтик, Вулверхэмптон и Блэкберн.
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