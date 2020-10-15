Герта не зможе розраховувати на Маттео Гендузі в найближчих матчах.

Француз здав позитивний тест на коронавірус після повернення зі своєї молодіжної збірної, інформує офіційний сайт клубу.

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Гендузі не контактував з іншими гравцями Герти, тому не міг нікого заразити. Тепер йому доведеться відбути щонайменше 10 днів ізоляції і сподіватися на швидкий перебіг хвороби. Таким чином, дебют 21-річного півзахисника відбудеться точно не цими вихідними – 17 жовтня Герта прийматиме Штутгарт.

Нагадаємо, талановитий Гендузі належить Арсеналу, а в Берлін вирушив на правах річної оренди.

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