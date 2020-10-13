Збірна України залишилася без низки основних гравців на жовтневий збір через спалах COVID-19 у Шахтарі. Коли з'явилися перші симптоми та як проходить хвороба – розповідають самі футболісти для блогера Влади Седан.

Шахтар отримав перші позитивні тести на коронавірус 4 жовтня – відразу після матчу з Десною хворобу виявили в Андрія Пятова та Тараса Степаненка. Обидва зіграли в тому поєдинку, але хавбек зізнається, що симптоми вже були.

"Коли ми приїхали в Чернігів, я відчував нежить. Але ніколи б не подумав, що це коронавірус. Думав, що просто застуда, бо ми тоді на тижні тренувалися під дощем", – розповідає Степаненко.

Наступна хвиля тестування в Шахтарі (6 жовтня) не виявила додаткових хворих, однак деякі футболісти все одно розуміли, що інфіковані.

"Вперше з'явилися симптоми минулої неділі (4 жовтня – прим. Ф24). Пив каву і не відчував аромату. Порізав часник і теж не чув нічого – тоді зрозумів, що хворий. Позитивний тест не став несподіванкою. Просто перше тестування показало негативний результат, а вже друге дало позитивний", – розповідає Сергій Кривцов.

8 жовтня Шахтар ще раз протестував усіх і повідомив про невтішні результати – 9 гравців та 9 працівників клубу виявилися інфікованими. Серед них опинилися гравці збірної України: Кривцов, Матвієнко, Мораєс.

Втім, футболісти Шахтаря не чекали результатів тестів, а відразу після Десни ізолювалися. Матвієнко переїхав від рідних на іншу квартиру, бо перед тим був в одній кімнаті зі Степаненком. Кривцов відселився від дружини та дітей, як тільки втратив нюх. Сім'ї гравців також пройшли тестування – хворих немає.

"Гірники" переносять коронавірус у легкій формі. "Важкого стану немає ні в кого", – каже Сергій Кривцов.

Микола Матвієнко зізнається: "Є слабкість. А ще відсутність запаху та смаку. Це найгірше, що може бути. Дружина принесла котлети, а я нічого не відчув. З'їв шість і плакав над кожною. Для мене це розчарування року".

"Зараз набагато краще себе почуваю. Зранку буває ніс закладений, деколи голова болить. Нюх не пропадав", – каже Тарас Степаненко, який залишився в одному домі з сім'єю, але не контактує ні з ким, а виходить на двір через панорамне вікно.

"Багато людей і так перехворіють, поки знайдуть вакцину. Я сприйняв хворобу спокійно. Головне – не інфікувати свою сім'ю та інших людей. Кожен по-різному переносить коронавірус, але якщо так, як я, то можна перехворіти та мати імунітет", – додає Тарас.

За тиждень до матчу з Реалом футболісти не в оптимальних кондиціях. Кривцов ввечері виконує легкі вправи, Матвієнко майже нічого не робить – слабкість, а Степаненко доліковує коліно.

"На користь це не піде. Можливо, місяць тому відпочинок би допоміг, але не тепер. За тиждень до старту в Лізі чемпіонів – звичайно, ні", – розповідає Кривцов.

Степаненко зізнався, що використовує вільний час для вивчення англійської та португальської мов. Жарти про те, що в Шахтарі українці швидше заговорять португальською, ніж бразильці – українською, зайшли занадто далеко?

"Вже четвертий рік у нас португальський тренер. Португальська мова весь час на слуху. Є перекладач, але це ніби фільми з субтитрами. Футбольні теми давно розумію, але одна справа розуміти, а інша – вміти щось сказати. Тому я вирішив розпочати з простих фраз, щоб могти підказати на полі. А потім задумався: мова на слуху, можу практикуватися, чому ж не взяти викладача?" – пояснює Тарас.

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Думка хворих про матч збірної України з Німеччиною одностайна – вони хвалять партнерів. "Молодці, гідно відіграли", – вважає Матвієнко. "Проявили характер, трималися до останнього", – каже Степаненко.

"Дуже гідна гра. Вірив, що вирвемо нічию, але не пощастило. З французами, вважаю, також не пощастило з рахунком. Пропустили занадто багато, майже кожен удар залітав. Збірна виглядала не настільки погано", – підсумував Сергій Кривцов.