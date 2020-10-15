Герта не сможет рассчитывать на Маттео Гендузи в ближайших матчах.

Француз сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из своей молодежной сборной, информирует официальный сайт клуба.

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Гендузи не контактировал с другими игроками Герты, поэтому не мог никого заразить. Теперь ему придется отбыть не менее 10 дней изоляции и надеяться на быстрый ход болезни. Таким образом, дебют 21-летнего полузащитника состоится точно не в эти выходные – 17 октября Герта будет принимать Штутгарт.

Напомним, талантливый Гендузи принадлежит Арсеналу, а в Берлин отправился на правах годичной аренды.

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