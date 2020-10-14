"Якщо Кріштіану доведеться розбудити весь світ, то цей португалець дійсно посланий нам богом. Спасибі. Я вірю, що сьогодні тисячі людей багато зрозуміють про цю пандемію, тести і запобіжні заходи, як я. Найбільший обман, що я бачила в житті.

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Сьогодні я прочитала вислів, якому аплодую стоячи: "Досить бути маріонетками!". Якщо у когось відкрились очі, будь ласка, прочитайте", – написала Катя в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Кріштану отримав позитивний результат тесту на COVID-19, через що пропустить матч Ліги чемпіонів проти Динамо у Києві 20 жовтня.

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