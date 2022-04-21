"Я казав раніше і повторю знову: Нкунку гратиме за нас наступного сезону. Наша мета – зберегти поточний склад на кампанію 2022/23.

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Крістофер досягнув неймовірного прогресу, я дуже радий за нього. Він був одним із найкращих гравців у першій частині сезону, хоч вона і склалася для нас погано", – цитує Мінцлаффа Sport Buzzer.

До слова, у послугах Нкунку були зацікавлені Манчестер Юнайтед, Ман Сіті, Мілан та Баварія. Мюнхенців вважали головними фаворитами.

24-річний французький атакувальний хавбек цього сезону вражає: 45 матчів, 30 голів та 20 результативних передач. Його контракт з РБ Лейпциг розрахований до літа 2024-го.

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