Нападник Фернандо продовжить кар'єру у Зальцбурзі, повідомляє офіційний сайт австрійців.

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Контракт розрахований до літа 2027 року, але грати за новий клуб бразилець почне лише в наступному сезоні. Раніше інсайдер Фабріціо Романо писав про суму трансферу у 6 млн євро. Влітку 2018-го Шахтар платив Палмейрасу за нападника 5,5 млн євро. Загалом Фернандо провів у футболці донеччан 69 матчів, забив 12 м’ячів, завоював 4 трофеї: двічі ставав чемпіоном України (2019, 2020), виграв Кубок України (2019) та Суперкубок України (2021).

Додамо, що Зальцбург впевнено йде до свого 9 поспіль титулу чемпіона Австрії, а в поточному сезоні пробився до 1/8 фіналу ЛЧ, де вилетів від Баварії.

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