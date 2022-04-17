Доменіко Тедеско відродив Лейпциг. Саксонці у цьому році програли лише один з 20 матчів, і той – Баварії. Команда піднялася з середини таблиці в зону Ліги чемпіонів. Сьогодні був поєдинок за третє місце проти Байєра, який не показує нічого видатного після хорошого старту сезону. А з травмою Вірца леверкузенці втратили лідера.

Нещодавно обидві команди зустрічалися з Аталантою в Лізі Європи. Байєр виглядав на порядок гірше за італійців і заслужено вилетів, а от Лейпциг навпаки видав сильний матч в Бергамо і заслужено пройшов. Це був показовий зріз нинішнього рівня "биків" і "аптекарів". Лейпциг виглядав фаворитом, навіть попри виїзний статус зустрічі.

Гості краще розпочали матч, але Байєр після нетривалої розвідки змінив ситуацію. Леверкузен підняв інтенсивність, почав вище пресингувати та вигравати боротьбу. Відповідно – з'явилися моменти. Байєр у першому таймі всуху переграв Лейпциг за ударами (6:0). Найкращий шанс мав Шик – чеський форвард неточним ударом замкнув подачу з флангу.

Лейпциг змінив картину в другому таймі. Ключовою стала поява Нкунку. Лідер РБ розпочав матч у запасі та вийшов у перерві. Крістофер миттєво додав атакам гостей різкості та креативу. Вже на перших хвилинах він претендував на пенальті, а Лейпциг створив моменти та влучив у каркас воріт.

Ми отримали протистояння двох суперових французів. Крістофер Нкунку (23 голи + 12 асистів за сезон) проти Мусси Діабі (16 голів + 11 асистів за сезон), який був головною ударною силою Баєра в першому таймі. Переможцем з цієї дуелі вийшов Нкунку. Діабі за весь матч так і не зумів придумати гол, а його візаві вистачило одного тайму.

Єдиний і вирішальний гол Лейпциг забив на 70 хвилині. Нкунку скористався обрізкою "аптекарів" у центрі поля та розігнав швидку атаку. Завершив її Собослай. Завдяки цій перемозі Лейпциг набрав 54 очки та піднявся на третє місце, а Байєр з 52 балами якраз опустився на 4 сходинку.