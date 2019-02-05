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Гендиректор Інтера Маротта однозначно висловився щодо майбутнього Спаллетті в міланському клубі

15:25 414 Читать на русском
Гендиректор Інтера Маротта однозначно висловився щодо майбутнього Спаллетті в міланському клубі
Лучано Спаллетті / Фото Reuters

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта оцінив перспективи Лучано Спаллетті на посаді головного тренера міланського клубу після несподіваної поразки від Болоньї (0:1).

"У нас була дискусія після матчу проти Болоньї, але ми робимо це після кожної гри, незалежно від результату.

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Ми розуміємо, що переживаємо важкий відрізок, який викликає розчарування і занепокоєння уболівальників, але позиції Спаллетті в Інтері дуже безпечні.

Ми знаходимося на перехідному етапі сезону: залишилося зіграти 16 матчів, і ми йдемо на третьому місці", – цитує Маротту Goal.

Після 22-х турів Серії А Інтер посідає третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Ювентуса на 20 очок.

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Італія22 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Болонья: Неділя 03 лютого 2019

Інтер
Матч завершено
0 : 1
Болонья
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Теги
Італія Інтер - Болонья Інтер Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті Джузеппе Маротта
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