Гендиректор Интера Маротта однозначно высказался о будущем Спаллетти в миланском клубе

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта оценил перспективы Лучано Спаллетти на посту главного тренера миланского клуба после неожиданного поражения от Болоньи (0:1).

"У нас была дискуссия после матча против Болоньи, но мы делаем это после каждой игры, независимо от результата.

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Мы понимаем, что переживаем тяжелый отрезок, который вызывает разочарование и беспокойство болельщиков, но позиции Спаллетти в Интере очень безопасны.

Мы находимся на переходном этапе сезона: осталось сыграть 16 матчей, и мы идем на третьем месте", – цитирует Маротту Goal.

После 22-х туров Серии А Интер занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от Ювентуса на 20 очков.

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