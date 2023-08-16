"Трансфери словенця Шпорна та нігерійця Ієде? Будь-які переговори завжди йдуть складно. Це нелегка робота, не так, що раз-два потиснули і побігли.

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Це дуже важливий та складний процес – дійти до згоди у всіх тонкощах договору особистого, а тим більше якщо, не дай боже, орендного. Одному якийсь нюанс не підходить, а з іншим це легко буває обговорити. І з легіонерами буває нелегко, і з нашими", – поділився Місюра в інтерв'ю Українському футболу.

Зазначимо, що і Шпорн і Ієде зіграли по 3 матчі в цьому сезоні та відзначились по 1 забитому м'ячу.

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