Росіяни на початку вересня збираються провести матч пам'яті Іллі Цимбаларя. Організовує його син легенди Чорноморця, Олег, який після початку повномасштабного вторгнення втік з України до Москви. Окупанти обіцяють запрошення світових зірок – Фернандо Морієнтеса, Еммануеля Адебайора, Сантьяго Каньїсареса, Флорана Малуда та інших. Чорноморець виступив з різкою заявою щодо нахабних намірів країни-агресора.

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"Футбольний клуб Чорноморець з великим подивом та відчуттям обурення дізнався про матч памʼяті Іллі Цимбаларя в росії. Вихованець нашого клубу, людина, яка зробила в Одесі собі імʼя. Саме в рідну Одесу повернувся Ілля, щоб вдосконалювати тренерську майстерність та ділитися досвідом з молоддю. На жаль, багато чого футбольний майстер так і не встиг зробити. 10 років тому Ілля пішов від нас.

В Одесі Ілля Цимбалар похований на одному з цвинтарів міста. В 2016-му році на нашому стадіоні був зіграний матч памʼяті Іллі Цимбаларя. На гру прибуло чимало зірок, з якими Ілля грав поруч протягом своєї зіркової карʼєри. Але чимало його "друзів" проігнорували захід, підступно прикриваючись "неспокійною ситуацією в Одесі". На матч не приїхали "славетні" гравці країни-агресора, представники клубу Спартак. Ті гравці наплювали на памʼять про одноклубника та друга.

І ось 2023-й рік. Вирує війна, кожного дня Москва закидає ракетами Україну, під вогнем Київ і Львів, Харків та рідна для Іллі Цимбаларя Одеса. Верх цинізму знищувати Одесу і водночас кликати футбольних зірок минулого, пенсіонерів-гастролерів на матч памʼяті видатного Українця, славетного одесита.

До речі, як повʼязані Фернандо Морієнтес, Флоран Малуда, Сантьяго Каньїсарес з карʼєрою нашого одесита? Звісно, ніяк. Організатори цього комерційного заходу розуміють, що ні Віктор Гришко, ні Іван Гецко, ні Сергій Гусєв, ні інші переможці першого Кубка України на росію не поїдуть.

Це не матч памʼяті Іллі Володимировича. Імʼя легендарного півзахисника збираються використати, щоб продемонструвати футбольній спільноті своє нібито активне футбольне життя під час заслуженої ізоляції. Футбольний клуб Чорноморець категорично засуджує такі дії організаторів", – йдеться на офіційній сторінці "моряків" у Facebook.

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