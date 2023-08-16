"Трансферы словенца Шпорна и нигерийца Иеде? Любые переговоры всегда идут сложно. Это нелегкая работа, не так, что раз-два пожали и побежали.

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Это очень важный и сложный процесс – прийти к согласию во всех тонкостях договора личного, а тем более если, не дай бог, арендного. Одному какой-то нюанс не подходит, а с другим это легко бывает обсудить. И с легионерами бывает нелегко, и с нашими", – поделился Мисюра в интервью Украинскому футболу.

Отметим, что и Шпорн и Иеде сыграли по 3 матча в этом сезоне и отметились по 1 забитому мячу.

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