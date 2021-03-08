Президент Олімпіка Владислав Гельзін попросив вибачення, але не став забирати свої слова назад.

"Глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі погрожує мені, як президенту Олімпіка, від імені КДК покаранням за емоційну оцінку подій, що сталися в суботньому матчі УПЛ за участю нашої команди.

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Не бачу ні сенсу, ні необхідності будь-яким чином виправдовуватися перед цим діячем, відбудували в українському футболі піраміду суддівської керованої вседозволеності. Але вважаю своїм обов'язком принести вибачення всім, хто, живучи футболом, все ж прагне уникати таких жорстких і неприємних висловлювань, тим більше – на широку публіку.

Я аж ніяк не пишаюся тими фразами, які були висловлені на камеру в минулу суботу, але я не маю наміру і відрікатися від суті викладеного: В український футбол повернулось системне свавілля!

Тільки в поточному сезоні з моїх колег і партнерів за футбольним цехом на крик відчаю вимушено зривалися – власник Агробізнеса Олег Собуцький, згодом довічно дискваліфікований; президент Динамо Ігор Суркіс, одним з перших заявив про системний характер проблеми; Олександр Поворознюк, який вже подумує про відхід з Інгульця.

Дозволю собі розчарувати пана Лучі і його "синьйорат": системність свавілля досягла межі, що загрожує самому існуванню футболу України, і не тільки професіонального. Ті, хто всі ці роки вкладав у нього свою душу, інвестував кошти, поступово усвідомлюють глибину проблеми.

Упевнений, за цим розумінням неодмінно підуть і дії! Зрозуміло, вивірені як за своєю суттю, так і за витонченістю форми", – цитує Гельзіна офіційний сайт клубу, де можна ознайомитись з повним текстом заяви президента.

Нагадаємо, Владислав Гельзін залишився обуреним скасованим голом своєї команди у поєдинку з Шахтарем (0:1), та увірвався на післяматчевий коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра та очільника суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі.

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