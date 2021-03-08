Гельзин сделал официальное заявление о событиях матча против Шахтера – президент вспомнил Суркиса и Поворознюка
Президент Олимпика Владислав Гельзин извинился, но не стал забирать свои слова обратно.
"Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи грозится мне, как президенту Олимпика, от имени КДК наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в субботнем матче УПЛ с участием нашей команды.
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Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более – на широкую публику.
Поверьте, я и сам не являюсь показным, бравирующим матерщинником, это действительно не мой способ выражения мыслей. Но когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел.
Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: В украинский футбол вернулся системный беспредел!
Позволю себе разочаровать г-на Лучи и его "синьорат": системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального. Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы.
Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы", – цитирует Гельзина официальный сайт клуба, где и можно ознакомиться с полным текстом заявления президента.
Напомним, Владислав Гельзин остался возмущенным отмененным голом своей команды в поединке с Шахтером (0:1), и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра и главы судейского корпуса УАФ Лучано Лучи.
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