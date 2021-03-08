"Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи грозится мне, как президенту Олимпика, от имени КДК наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в субботнем матче УПЛ с участием нашей команды.

"Пид**ас судья оторвал голову – меняйте, с*ка, их всех": Гельзин взрывом ворвался в эфир после поражения Шахтеру

Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более – на широкую публику.

Поверьте, я и сам не являюсь показным, бравирующим матерщинником, это действительно не мой способ выражения мыслей. Но когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел.

Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: В украинский футбол вернулся системный беспредел!

Позволю себе разочаровать г-на Лучи и его "синьорат": системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального. Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы.

Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы", – цитирует Гельзина официальный сайт клуба, где и можно ознакомиться с полным текстом заявления президента.

Напомним, Владислав Гельзин остался возмущенным отмененным голом своей команды в поединке с Шахтером (0:1), и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра и главы судейского корпуса УАФ Лучано Лучи.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой