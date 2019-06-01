Гельзін – про неотримання атестату УПЛ: Вже 8 клубів підтримали Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що інші учасники УПЛ надали підтримку його клубу.

"Ми зверталися за підтримкою в клуби УПЛ, і вони нам її надали. На даний момент нас підтримали вісім клубів. Чекаємо відповіді від інших. Ми не перший рік виступаємо в УПЛ, але, хоч і не базуємося в рідному місті, у нас немає проблем з фінансуванням і ніколи не було боргів.

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Ми відповідаємо всім основним вимогам і готові в найкоротші терміни закрити всі питання. Нам потрібно зовсім небагато часу, але якщо хтось не хоче бачити Олімпік в еліті українського футболу і виживає команду штучним шляхом, боротися з цим буде складно", – передає слова Гельзіна Спорт-Експрес в Україні.

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Нагадаємо, Олімпік не отримав атестат УПЛ на наступний сезон через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команд.