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Гельзін підтвердив, що Олімпік не отримав атестат на сезон УПЛ-2019/20

19:40 58 Читать на русском
Гельзін підтвердив, що Олімпік не отримав атестат на сезон УПЛ-2019/20
Владислав Гельзін / соцмережі

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував інформацію про неотримання атестату на наступний сезон УПЛ.

"Так, це правда. Дуже прикро, що люди у федерації не дотримали свого слова. Вони обіцяли, що дискваліфікація молодіжних команд ніяк не зачепить першу команду. Людей, які зараз фінансують футбол, не так багато. Їх треба тримати в партнерах, а не знищувати. Тому федерація – це шкідник українського футболу.

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Ми подали апеляцію. У кулуарах ми знали про це ще 4-5 місяців тому. Але нас обманювали весь час. Обіцяли, що нічого не буде. Ми це ще терпимо говоримо. Якщо нам таки не видадуть атестат, то я дам багато інформації – буде цікаво", – цитує Гельзіна dynamo.kiev.ua.

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Владислав Гельзін Владислав Гельзін Олімпік Олімпік Атестація клубів УПЛ
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