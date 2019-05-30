Олімпік проведе брифінг щодо неотримання атестату на УПЛ – клуб обіцяє сенсаційні факти

Донецький Олімпік опублікував заяву стосовно неотримання атестату на участь в УПЛ у наступному сезоні.

"У зв'язку з відмовою Української асоціації футболу у видачі ФК Олімпік атестату на сезон УПЛ-2019/20 керівництво донецького клубу прийняло рішення провести брифінг, на якому представники клубу висловлять свою позицію щодо ситуації.

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Крім того, представники футбольного клубу нададуть сенсаційні факти щодо проблем в українському футболі". – йдеться у заяві на офіційному сайті Олімпіка.

Нагадаємо, Олімпік не отримав атестат через дискваліфікацію молодіжних команд за участь у договірних матчах.

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