Гравці Зорі пропонували Геллеру три варіанти уникнення бойкоту – джерело озвучило суму боргу перед командою
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо скандальної ситуації в луганському клубі.
"З того, що я знаю, Герреро теж підтримав цей загальний напрямок більшості колективу. Тобто він показав таким чином, що він з командою.
Зоря розпочала внутрішнє розслідування за мотивами бойкоту матчу з Динамо – лідери ошукали керівництво луганців
За моїми джерелами, сума боргу – це 600-700 тисяч. Гравці після матчу з Минаєм пропонували свої методи розв'язання питання. Я чув про наступні:
1. оплата частинами;
2. президент клубу пише нотаріально завірену розписку, що він віддасть ці гроші;
3. щоб Євген Геллер вийшов у пресу і сказав: "Я віддам ці гроші".
Ігор Гузь (начальник команди, – прим.) розповів, що ультиматум був після матчу з Минаєм у роздягальні. Після цього наступного дня команда приїхала на тренування – наскільки я знаю, було питання: "Ви будете грати проти Динамо чи ні?". Команда сказала: "Все як було, віддають гроші – будемо грати". Головний тренер Юрій Коваль після цього сказав: "Ми тоді тренуватися не будемо. Я не вмію тренувати людей, які не хочуть грати".
Наступного дня гравці знову приїхали на базу. Цитую Ігоря Гузя: "Гравцям було запропоновано у письмовій формі пояснити причину відмови від участі у матчі з Динамо. Футболісти відмовилися і послалися на те, що будуть грати". Ну а далі ми розуміємо, що 14+1 на поле не вийшли", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, лідери і старожили Зорі поставили керівництву луганського клубу ультиматум, вимагаючи виплати обіцяних преміальних за участь у єврокубках. Натомість президент Зорі Євген Геллер продовжує годувати команду обіцянками, постійно змінюючи терміни розрахунку. Як наслідок, основні гравці відмовились виходити на матч проти Динамо, який "чорно-білі", в результаті, програли (0:2). У клубі розпочалось внутрішнє розслідування, а Telegram-канали (близькі до клубу) вказали на ініціаторів бойкоту – Богдана Бутка та В'ячеслава Чурка.