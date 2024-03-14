"З того, що я знаю, Герреро теж підтримав цей загальний напрямок більшості колективу. Тобто він показав таким чином, що він з командою.

Зоря розпочала внутрішнє розслідування за мотивами бойкоту матчу з Динамо – лідери ошукали керівництво луганців

За моїми джерелами, сума боргу – це 600-700 тисяч. Гравці після матчу з Минаєм пропонували свої методи розв'язання питання. Я чув про наступні:

1. оплата частинами;

2. президент клубу пише нотаріально завірену розписку, що він віддасть ці гроші;

3. щоб Євген Геллер вийшов у пресу і сказав: "Я віддам ці гроші".

Ігор Гузь (начальник команди, – прим.) розповів, що ультиматум був після матчу з Минаєм у роздягальні. Після цього наступного дня команда приїхала на тренування – наскільки я знаю, було питання: "Ви будете грати проти Динамо чи ні?". Команда сказала: "Все як було, віддають гроші – будемо грати". Головний тренер Юрій Коваль після цього сказав: "Ми тоді тренуватися не будемо. Я не вмію тренувати людей, які не хочуть грати".

Наступного дня гравці знову приїхали на базу. Цитую Ігоря Гузя: "Гравцям було запропоновано у письмовій формі пояснити причину відмови від участі у матчі з Динамо. Футболісти відмовилися і послалися на те, що будуть грати". Ну а далі ми розуміємо, що 14+1 на поле не вийшли", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, лідери і старожили Зорі поставили керівництву луганського клубу ультиматум, вимагаючи виплати обіцяних преміальних за участь у єврокубках. Натомість президент Зорі Євген Геллер продовжує годувати команду обіцянками, постійно змінюючи терміни розрахунку. Як наслідок, основні гравці відмовились виходити на матч проти Динамо, який "чорно-білі", в результаті, програли (0:2). У клубі розпочалось внутрішнє розслідування, а Telegram-канали (близькі до клубу) вказали на ініціаторів бойкоту – Богдана Бутка та В'ячеслава Чурка.

Скандал у Зорі – джерело назвало двох ініціаторів бойкоту