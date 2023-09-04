Програму дня в 4-му турі закривала зустріч на "Ель-Садарі", де Осасуна приймала Барселону. Наваррці у рідних стінах завжди дають бій грандам, однак і каталонці в новому сезоні відзначаються непоступливістю – вони у меншості витримали бійку з Хетафе, дотиснули "автобус" Кадіса й вийшли переможцями із перестрілки з Вільяреалом (3:4). Словом, матч у Памплоні обіцяв бути дуже цікавим.

Перший тайм повністю виправдав очікування. Осасуна не збиралася просто відсиджуватись у обороні в схемі 4-2-3-1. Підопічні Ягоби Аррасате активно пресингували Барселону, чинили тиск на тер Штегена та нав'язували купу єдиноборств – хоча й програли їх (23-27 на землі й 8-9 у повітрі до перерви). Що найбільш важливо, господарі постійно намагалися атакувати й створювати моменти.

Хоча вже на 55-й секунді вони могли пропустити гол. Де Йонг виконав переведення на дальню стійку, звідки невдалу скидку зробив Гюндоган; м'яч у метушні відскочив на Френкі, а той метрів з 11-ти пробив у стійку – а від неї відскочив у ноги Лєвандовскі. Роберт бахнув з лінії воротарського, але примудрився не влучити у площину!

Ще за 10 хвилин вривання Ямала на правий край штрафного завершилось ударом метрів з восьми. Постріл накрили, а добивання Гюндогана з цієї ж відстані пішло кудись в аут. Осасуна не забарилась з відповіддю – на 23-й хвилині класна комбінація завершилась проникним пасом на лівий край штрафного, звідки Арнаіс пробив у ближню дев'ятку. Сейв тер Штегена!

А ще за вісім хвилин Осасуна створила просто фантастичний момент. Рубен Гарсія п'яткою скинув м'яч на Аресо, той влетів у штрафний і викотив м'яч на 11 метрів, а звідти у повній самотності стріляв Орос – тер Штеген врятував!

Барселона відповіла аж на 42-й хвилині лонгшотом Кунде, після якого Айтор Фернандес відбив м'яч перед собою. На щастя для памплонців, нікого на добиванні не опинилось. В цілому ж, матч був рівним і йшов до логічної нічиєї в першому таймі – Осасуні залишилось тільки відбитись на кутовому в компенсований час.

Втім, корнер виявився фатальним. Гюндоган виконав подачу, а Кунде замкнув точним ударом головою в дальній кут. Наваррці намагалися випросити скасування гола через фол в атаці з боку Жюля, але відеоповтор показав – Ібаньєс, який падав у боротьбі з французом, перестарався з "малюванням".

У підсумку, Барселона відправилась відпочивати за рахунку 1:0 на свою користь. Перший тайм виявився дуже цікавим і багатим на гостроту – а от у другому було більше напруги, ніж моментів. Команди продовжували грати з великою кількістю єдиноборств і почергово віддавали ініціативу, однак до 70-х хвилини голкіпери стояли без особливої роботи.

Хаві навіть довелося кидати у бій новачків. На 59-й хвилині він кинув у бій Канселу, замінивши Серхі Роберто (а крім того Ферран замінив Ямала). Цей хід міг спрацювати на 71-й хвилині, коли португалець з кута штрафного вирізав передачу на дальню стійку – Лєвандовскі замкнув, а Фернандес парирував прямо на лінії воріт! Невідомо, чи м'яч перетнув стрічку, але гол все одно б не зарахували через фол у атаці.

Ягоба Аррасате теж проводив заміни. Одним із свіжих футболістів був Чімі Авіла, який вийшов на 62-й хвилині. На 76-й хвилині аргентинець змусив "Ель-Садар" шаленіти – він прийняв передачу від Аресо й з лінії штрафного несподівано відправив м'яч у дев'ятку. Ще й з рикошетом від стійки. 1:1!

Гол не такий же й випадковий, адже перед ним Осасуна деякий час володіла територіальною перевагою. Цікаво, що Авіла не забивав ударами з дистанції майже два роки. Востаннє це сталося аж 12 грудня 2021-го – і тоді в суперниках теж була Барселона! І він також зрівняв рахунок.

Стривожений Хаві на 80-й хвилині кинув у бій свого другого новачка – Жоау Феліша. Португалець нічим цікавим не запам'ятався, але Осасуні від цього легше не стало. Вже на 81-й Барселона заробила пенальті за фол Катени проти Лєвандовскі. Що найбільш прикро, арбітр прямо перед ударом поляка вирішив переглянути повтор, аби змінити жовту картку для Алехандро на червону.

Лєвандовскі впевнено переграв Айтора Фернандеса – 2:1! Це лишень перший гол Роберта у поточному розіграші Ла Ліги.

Осасуна боролася до кінця. На 88-й хвилині памплонці навіть могли зрівняти рахунок внаслідок прострілу Монкайоли з кутового. Усі гравці пролетіли повз м'яч, який дійшов до Муньйоса – втім, Ікер розгубився, давши Кунде вибити сферу. Ще за кілька хвилин Будімір міг заробити пенальті у боротьбі з третім дебютантом Барси – Іньїго Мартінесом (він тільки-но замінив Крістенсена).

Арбітри не помітили фола, однак він все одно стався до лінії штрафного. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 3:1.

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