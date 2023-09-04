Півзахисник Барселони Гаві зазнав болючої травми у матчі проти Осасуни.

В дебюті другого тайму зірка каталонців спробував зупинити на фланзі Рубена Гарсію і отримав від півзахисника Осасуни удар ліктем у вухо.

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Гаві відразу впав і схопився за голову, а на поле вибігли лікарі Барселони. Як виявилося, гравцю "кулес" розбили вухо до крові.

Після отримання допомоги 19-річний хавбек повернувся і відіграв до кінця, посприявши перемозі Барси 2:1. Цікаво, що за підсумками зіткнення арбітр визнав порушником саме Гаві і призначив штрафний для Осасуни.

Вже у роздягальні півзахисник "кулес" показав наслідки битви – кілька швів на вусі, але щасливе обличчя.

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